В посольстве РФ заявили, что пытаются связаться с похитителями россиян в Камеруне

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Поиски российских граждан, захваченных при нападении на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала, продолжаются. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ.

"Пытаемся выяснить новые сведения. Продолжаем попытки выхода на связь с пиратами, захватившими наших граждан", - отметил собеседник агентства.

"Поисками заложников в настоящее время также занимаются ВМФ Камеруна и компания-судовладелец", - добавил дипломат.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.