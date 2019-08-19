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В Петербурге из окна многоэтажки выбросили щенков

Полиция возбудила уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как на проспекте Обуховской Обороны выбросили двух щенков из окна на улицу с третьего этажа дома. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). На причастность к совершению указанного преступления проверяется 65-летняя жительница этого дома", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел 18 августа, о нем в ведомство сообщила другая жительница дома, во дворе которого нашли собак. Щенков, по информации управления МВД, подобрали прохожие и доставили к ветеринарам.

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