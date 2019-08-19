В Москве задержали мошенников, похищавших деньги у таксистов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали трех молодых людей, которые выдавали себя за полицейских и похищали деньги у таксистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию с заявлением обратился 47-летний водитель такси. Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он попросил подъехать по адресу его работы, совершив по пути покупки и пополнив баланс указанных мобильных телефонов. По прибытии ему должны были вернуть потраченные средства. Однако в назначенное время к таксисту никто не вышел, мобильный телефон звонившего оказался заблокирован. Ущерб составил более 25 тыс. рублей. Полицейские задержали троих подозреваемых по месту проживания. Ими оказались уроженцы одного из регионов России - 21-летняя девушка и молодые люди 22 и 27 лет", - сказали в полиции.

По данным главка, злоумышленники звонили в московские таксомоторные службы, вызывали такси, называя адрес одного из столичных отделов полиции, на самом деле не имея никакого отношения к службе. Затем они связывались с водителем, сообщали, что задерживаются, и просили пополнить мобильный телефон и приобрести продукты. Установлена серия аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

"Следственным отделом и отделом дознания ОМВД России по столичному району Щукино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий сообщник заключен под стражу", - заключили в полиции.