Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Беглеца

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Данилы Беглеца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил жалобу адвокатов обвиняемого без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал его до 9 октября. Следствие в его отношении завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Беглецу смягчили квалификацию обвинения с ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках") на ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти").

Беглец участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. После задержания и допроса в СК он скрылся и был объявлен в розыск, но позже был задержан.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину.