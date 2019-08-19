На территории бывшего химзавода в Свердловской области произошел пожар

ТАСС, 19 августа. Пожар произошел на предприятии по переработке взрывчатых веществ "Гефест-М" на территории бывшего химзавода в городе Реж Свердловской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель городской думы Алексей Копалов.

"Пожар есть, масштаб уточняется", - сказал Копалов.

В результате инцидента никто не погиб. Об этом ТАСС сообщила замдиректора "Гефест-М" Надежда Плотникова.

"На данный момент идет ликвидация пожара. Жертв нет", - сказала собеседница агентства.

Данные по пострадавшим на данный момент уточняются.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что площадь пожара на кровле цеха бывшего завода составляет 200 кв. метров.

"В городе Реж на территории завода "Гефест-М" загорелась кровля цеха, где происходила переработка пороха. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Собеседник агентства пояснил, что на складе бывшего завода производилась утилизация отходов. "Химический завод не функционирует, на территории находится ООО "Гефест-М", которое занималось ликвидацией веществ, которые использовал химзавод", - пояснил источник.

По данным сайта предприятия, компания "Гефест-М" специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Предприятие имеет ряд лицензий, в том числе на утилизацию боеприпасов, деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов, взрывчатых материалов.

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