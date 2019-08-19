СК просит арестовать мужчину, стрелявшего в женщину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, который в Новой Москве выстрелил в женщину с ребенком, после сделанного замечания. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере Whatsapp.

"Следователи СК ходатайствуют об аресте мужчины, напавшего в лифте на женщину с ребенком в Новой Москве", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, вечером 16 августа женщина 1983 года рождения, гулявшая с ребенком в коляске, сделала замечание мужчине, который в состоянии опьянения вступал в конфликт с другими жильцами дома. Подозреваемый прошел за женщиной в подъезд и выстрелил из пневматического пистолета ей в голову. Потерпевшая госпитализирована в городскую больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Подозреваемый 1977 года рождения задержан, с ним проводятся следственные действия.