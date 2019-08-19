Пожарные сбили открытое горение на территории бывшего химзавода в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Открытое горение на предприятии по переработке взрывчатых веществ "Гефест-М" на территории бывшего химзавода в городе Реж Свердловской области ликвидировано. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ГУ МЧС.

"Горела кровля одноэтажного производственного здания на площади 300 кв. метров. В течение 50 минут пожарные справились с огнем, в настоящее время ведутся проливка и разбор сгоревших конструкций. Из производственных помещений самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 35 рабочих. Информации о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.

По данным сайта предприятия "Гефест-М", компания специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Предприятие имеет ряд лицензий, в том числе на утилизацию боеприпасов, деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов, взрывчатых материалов.