Сообщение об угрозе взрыва в отделении Сбербанка в Краснозаводске оказалось ложным

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские и кинологи обследовали отделение банка в Краснозаводске после сообщения об угрозе взрыва, опасных предметов не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В понедельник днем поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что отделение Сбербанка в городе Краснозаводске заминировано.

"Помещение проверено, предметов, угрожающих жизни, не обнаружено", - сказал собеседник агентства, отметив, что полицейские устанавливают личность звонившего.