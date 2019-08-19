Суд вынес приговор гражданину Франции за попытку подкупить полицейского в Тольятти

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Автозаводской районный суд вынес приговор гражданину Франции Гурвану Легалю за покушение на дачу взятки полицейскому. Ему назначено 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщил в понедельник ТАСС заместитель прокурора Автозаводского района Тольятти Дмитрий Морозов.

"Суд назначил 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

В марте текущего года француз был задержан в городе Тольятти Самарской области. Полицейские составили в отношении него протокол за нарушение режима пребывания иностранцев в России. На тот момент Легаль имел временную регистрацию на территории Москвы.

Легаль предложил сотруднику полиции 15 тыс. рублей, чтобы в отношении него не составляли протокол. Полицейский отказался, француз был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Прокуратура просила для него наказание в виде 1 года лишения свободы.