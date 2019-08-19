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Правоохранительные органы проверяют сообщения об опасности в торговых центрах Минска

В МВД Белоруссии сообщили, что в различные организации Минска продолжают поступать по электронной почте сообщения об опасности

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обследуют ряд торговых центров Минска после поступивших сообщений об опасности по электронной почте. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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"В различные организации Минска продолжают поступать сообщения об опасности. В этой связи сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы", - отметила представитель МВД.

В понедельник милиция уже завершила обследование зданий 5 гостиниц, расположенных в Минске, а также Национального аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов. После обследования зданий информация о минировании не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии, Центральным районным отделом СК по Минску возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта в Минске.

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