{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в подмосковном цехе по производству смол и пластика локализован

Площадь пожара составила 100 кв. м

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству синтетических смол и пластика в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"В 16:30 локализация пожара на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в одной из секций цеха по производству синтетических смол и пластика на площади 100 кв. м. В здании наблюдается сильное задымление. Пожару был присвоен второй номер сложности тушения из пяти возможных. К тушению пожара привлечены 69 человек и 21 единица техники. На место возгорания направлена лаборатория для замеров воздуха на превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Теги
Россия
Экс-глава "Газпром межрегионгаз Пятигорск" пойдет под суд за мошенничество
Речь идет о сумме в 1 млрд рублей
Читать полностью