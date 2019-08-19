Пожар в подмосковном цехе по производству смол и пластика локализован

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству синтетических смол и пластика в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"В 16:30 локализация пожара на площади 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в одной из секций цеха по производству синтетических смол и пластика на площади 100 кв. м. В здании наблюдается сильное задымление. Пожару был присвоен второй номер сложности тушения из пяти возможных. К тушению пожара привлечены 69 человек и 21 единица техники. На место возгорания направлена лаборатория для замеров воздуха на превышение норм предельно допустимой концентрации вредных веществ.