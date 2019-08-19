У властей Ульяновска нет информации, что убивший семью юноша страдал игровой зависимостью

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Подтверждений тому, что подозреваемый в убийстве семьи в Ульяновской области юноша страдал игровой зависимостью, нет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник территориального управления Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона по Базарносызганскому району Александр Расчупкин.

В понедельник "Пятый канал" сообщил, что поводом для расправы юноши над родными могла стать игровая зависимость школьника.

"Нет такого подтверждения, что он страдал игровой зависимостью, что он был игроман какой-то. Он учился очень хорошо, таких подозрений не было", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по словам родственников, летом он иногда засиживался за компьютером. "А что именно игромания была - таких подтверждений у нас нет", - уточнил Расчупкин.

По его словам, подросток не конфликтовал с родными. "В семье не было никаких конфликтов: ни с мамой, ни с бабушкой - ни с кем. Родители, бабушки души не чаяли ни в нем, ни в тех внуках", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что совершенно непонятно, что могло стать поводом для убийства семьи. "Это самое непонятное в этой ситуации - почему", - уточнил Расчупкин.

В частном доме в селе Патрикеево 18 августа нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, еще одну женщину среднего возраста и двух малолетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка - их родственника. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку. По данным властей, подросток убил бабушку, дедушку и мать, а также двух ее детей от другого брака.