Адвокат режиссера Васильева сообщил, что с него сняли подозрения по делу о беспорядках

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следствие сняло подозрения с телережиссера Дмитрия Васильева, задержанного ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Как уточнил ТАСС адвокат Александр Зинуров, у Васильева изменен статус - с подозреваемого на свидетеля.

"Сегодня Васильев явился в Технический переулок [здание СК] и забрал все свои личные вещи. Он переходит в статус свидетеля - это свершившийся факт", - сказал адвокат, отметив, что его подзащитного выписывают сегодня из больницы, и во вторник Васильев выходит на работу. Адвокат также пояснил, что согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ, если в течение 10 суток с момента задержания подозреваемого ему не предъявлено обвинение, он переходит в статус свидетеля. "Задержан Васильев был 10 августа в 00:50 мск", - добавил он.

Официальными комментариями следствия ТАСС не располагает.

Кроме того, Зинуров заявил о поступивших угрозах в адрес следователя Валерии Башаевой, которая якобы не обеспечила Васильева в изоляторе временного содержания инсулином. "Это не соответствует действительности, а наоборот, Башаева просила суд отложить заседание по избранию ему меры пресечения 11 августа", - резюмировал защитник.

Васильев был задержан 10 августа и стал 13 фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Суд отказал следствию в избрании фигуранту меры пресечения.

После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения"). По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек. Один из них - Валерий Костенок - первый, кто признал вину и раскаялся.

В новость были внесены изменения (17:47 мск) - добавлены подробности.