Прокуратура закрыла дело о покупке за рубежом лекарства для больного ребенка-инвалида

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного ребенка-инвалида. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства"), - сказал Куренной. - Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры".

Как сообщило ранее Центральное таможенное управление (ЦТУ), женщина получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Данный препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России. В сообщении ЦТУ отмечается, что женщина не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения препарата. По факту ввоза психотропных веществ сотрудниками таможни было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов").

Ранее замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая назначенное врачом лекарство через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой аналогичного дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело в ее отношении вскоре было закрыто.