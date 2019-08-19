В Приамурье около 30 пострадавших от паводка переселят в пункты долговременного пребывания

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Около 30 граждан занесли в список пострадавших от паводка в Амурской области, переселяемых в пункты долговременного пребывания. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

По данным МЧС, в понедельник подтопленными в Амурской области остаются 25 придворовых территорий и 325 дачных участков. Продолжает работу один пункт временного размещения в селе Новокиевский Увал Мазановского района. Там размещены шесть человек, в том числе один ребенок. В ликвидации последствий паводка задействовано 154 человека и 38 единиц техники.

"Утвержден список пострадавших граждан, переселяемых в пункты долговременного пребывания. На сегодня это 31 человек - 30 жителей Мазановского района и 1 - Селемджинского", - говорится в сообщении.

Как уточняется, информацию огласили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел в понедельник губернатор Приамурья Василий Орлов.

Сейчас в регионе подготавливают пункты долговременного пребывания. По словам министра имущественных отношений области Сергея Олиферова, уже развернуто три таких пункта. Один - в общежитии в районе Моховой Пади города Благовещенска. В зависимости от семейного положения и наличия детей мам разместят от 15 до 19 человек. Еще 40 человек разместят - в гостинице "Бурея", в п. Новобурейске.

Помимо этого, готовы еще две комнаты в общежитии в Благовещенске, куда поселят две семьи. Там же ремонтируют еще 21 комнату. Они будут готовы примерно через две недели.

"Предлагаю по затопленным деревням Мазановского района усилить работу по приему заявок от граждан на размещение в пунктах долгосрочного пребывания. Заявления принимаются до 1 сентября, чтобы можно было спланировать количество мест для расселения", - сказал губернатор.

Как отмечается, в регионе после паводка составлен предварительный список аварийного жилья - 387 домов, 492 дома подлежат капитальному ремонту.

О паводке

С 25 июля в Амурской области из-за паводков действует режим чрезвычайной ситуации. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км, пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.