Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Россиянин Евгений Мефедов и украинец Сергей Долженков, арестованные по обвинению в сепаратизме, отпущены после внесения необходимой суммы залога. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

"Внесен залог, и Сергей Долженков и Евгений Мефедов на свободе", - заявил Рыбин.

Он напомнил, что в минувшую пятницу суд принял решение о возможности внесения залога за Мефедова и Долженкова. "Залог был определен в сумме чуть больше 150 тыс. гривен (около $6 тыс. - прим. ТАСС) на каждого. В течение выходных собрали деньги, сегодня денежная сумма была внесена на счет Государственной судебной администрации, и ребята после обеда вышли на свободу", - отметил защитник. Он уточнил, что необходимая для залога сумма была собрана "при активном участии и содействии" депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Николая Скорика.

Рыбин пояснил, что Мефедов и Долженков не находятся под домашним арестом, не имеют электронных браслетов, но "у них есть ряд процессуальных обязательств, которые указаны в определении суда, и они их будут выполнять".

Ранее Рыбин, комментируя решение Центрального районного суда Николаева, который продлил арест его подзащитным, но с возможностью выхода под залог, заявлял, что оно было ожидаемым. Он пояснял, что "с 25 июня 2019 года на Украине национальным судам разрешено применять к подозреваемым и обвиняемым в соответствующих статьях - за государственную измену, за нарушение территориальной целостности, за террористические акты - альтернативные меры пресечения".

Мефедов и Долженков ранее обвинялись по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Суд длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал невиновными и постановил освободить 19 человек, в том числе Мефедова и Долженкова. Однако в тот же день прямо в зале суда оправданные Сергей Долженков и Евгений Мефедов были арестованы по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины).