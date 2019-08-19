Погибшую в ДТП с паломниками в Саудовской Аравии россиянку похоронят в Эр-Рияде

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Родственники женщины, погибшей в ДТП на территории Саудовской Аравии, решили похоронить ее в Эр-Рияде, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" Булат Курбанов.

Авария произошла на западной окраине Эр-Рияда во время возвращения автобуса с паломниками из Мекки в аэропорт Дубай. В результате ДТП одна женщина погибла, две были госпитализированы.

"Ее [погибшую] похоронят в Эр-Рияде. Родственники приняли решение оставить ее здесь", - сообщил находящийся в Эр-Рияде Курбанов.

Ранее он сообщал ТАСС, что одну из пострадавших в ДТП женщин планируется в ближайшее время транспортировать в Россию. По его словам, еще одна пострадавшая получила серьезную травму головы, ее состояние пока исключает возможность транспортировки.