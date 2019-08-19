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Емкость с газом загорелась в частном доме в Новой Москве

В результате инцидента пострадал один человек

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Емкость с газом загорелась на территории частного дома в поселке Первомайский в Новой Москве, сейчас происходит открытое факельное горение. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В поселке Первомайский происходит открытое факельное горение газгольдера, который находится под землей на территории частного дома", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате ЧП пострадал один человек, он передан бригаде скорой помощи.

Сейчас, по данным очевидцев, высота факела открытого огня составляет два-три метра. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которым пока не удается сбить факел. Они также принимают меры по защите соседних строений, которые расположены в 15 м от факела.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что на территории коттеджного поселка Капитолий рабочий производил зарядку подземной емкости для бытового газа для частных нужд на частной территории. Произошло возгорание.

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