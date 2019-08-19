В Самарской области возбуждено дело из-за смерти отравившегося гражданина Узбекистана

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту смерти отравившегося гражданина Узбекистана возбуждено в Самарской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Сейчас в Самарской области работают специалисты из Узбекистана. Для оказания помощи в лечении в регион прибыли главный токсиколог и главный гематолог республики. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются причины произошедшего.

В июле в следственном управлении СК РФ по Самарской области сообщали о госпитализации 69 граждан Узбекистана, в том числе одного ребенка, из-за отравления "неустановленным веществом". Все они находились в селе Кошелевка Самарской области, куда приехали для сельскохозяйственных работ на предприятии "Кошелевский посад". Сейчас в больницах региона остаются 46 человек, один из отравившихся погиб.