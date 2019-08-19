Полиция задержала мужчину, подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом в Саратове

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, посыпал конфеты крысиным ядом в одном из магазинов в Саратове, об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Задержан мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, подозревается в том, что в одном из магазинов Саратова он посыпал конфеты крысиным ядом", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По ее словам, по данному факту сейчас проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.