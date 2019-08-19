Факельное горение газгольдера в частном доме в Новой Москве локализовано

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали факельное горение газгольдера на территории частного дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Локализовано горение газгольдера. К сожалению, пострадал рабочий, производивший заправку емкости", - сказали в главке.

Возгорание произошло в понедельник на территории коттеджного поселка Капитолий, когда рабочий производил зарядку подземной емкости для бытового газа для частных нужд на частной территории.

Высота факела открытого огня достигала трех метров.