Обвиняемой в вымогательстве экс-супруге Цеповяза продлили арест еще на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону вновь продлил арест Наталье Стришней - бывшей супруге осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза. Об этом в понедельник ТАСС сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

"Без неожиданностей, стража по 23 октября 2019 года", - сказал он. По словам Чургулии, защита будет обжаловать это решение суда.

Наталье и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.