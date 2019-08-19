В Севастополе к 9,6 года колонии приговорили юношу, убившего мать и бабушку

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Севастопольский суд приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы молодого человека, который убил топором мать и бабушку. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе СУ СКР по Севастополю.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 18-летнего юноши. Он обвиняется в грабеже, грабеже с применением насилия, не опасного для жизни, убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление, краже с причинением значительного ущерба гражданину. Сегодня судом юноша признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

31 января 2019 года он убил своих мать и бабушку. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

"У юноши, который находился в состоянии наркотического опьянения, возник конфликт с матерью, женщина упрекала сына в том, что он ведет неправильный образ жизни, не работает. В ответ сын стал наносить матери удары ножом. Затем он взял в пристройке дома топор и нанес еще удары матери в область головы. Свидетелем стала бабушка юноши, с которой он также расправился при помощи топора", - уточнили в СУ СКР.

В тот же день юноша возле своего дома вырвал из рук женщины сумку с находящимися в ней деньгами и мобильным телефоном. После этого он, разбив окно, проник в гараж к своему дяде, откуда похитил мойку высокого давления, сварочный аппарат и шлифовальную машинку, часть вещей продав, а часть - отдав за долги. А несколькими днями ранее юноша на железнодорожной станции "Инкерман" избил девушку, похитив у нее мобильный телефон с наушниками.