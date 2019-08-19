В Нижнем Новгороде найдены пропавшие ранее подростки из Кирова

ТАСС, 19 августа. Следователи установили местонахождение двух кировских подростков, которые приехали в Нижний Новгород на экскурсию и пропали. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте СУ СК по Нижегородской области.

Два подростка из Кирова - молодые люди 14 и 15 лет - приехали в Нижний Новгород в составе организованной группы в сопровождении педагогов. Ранним утром 14 августа они ушли в неизвестном направлении из своего гостиничного номера. По данному факту СУ СК начало доследственную проверку.

"16 августа в ходе проведения розыскных мероприятий было установлено местонахождение 14-летнего подростка. 19 августа второй пропавший подросток сам пришел в городской отдел полиции. В настоящее время с ним работают следователи СК", - указано в сообщении.

По словам молодого человека, вместе с другом он ушел из гостиницы, чтобы погулять по городу. Все время, что длились поиски, он ночевал в подъездах жилых домов.

"Предварительно, в отношении подростков противоправных деяний совершено не было", - говорится в сообщении.