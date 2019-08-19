Незаконный цех по производству криптовалюты обнаружен в Ингушетии

МАГАС, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские в Ингушетии пресекли работу подпольного цеха, который производил криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД в понедельник.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что неизвестные незаконно подключили к линии электропередачи высокого напряжения здание, расположенное в трех километрах северо-восточнее окраины Плиево. В ходе дальнейшего осмотра помещения установлено, что к системе электроснабжения без соответствующей документации подключены аппараты в количестве 1 тыс. 651 единицы для получения криптовалюты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также обнаружены два системных блока, ноутбук, видеорегистратор системы видеонаблюдения, а также два трансформаторных пункта мощностью по 1600 кВт каждый. В настоящее время по данному факту проводится проверка.