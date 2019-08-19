Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Воронеже в понедельник вечером. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"На регулируемом перекрестке произошло столкновение автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 26А, и автобуса ПАЗ маршрута № 68. В результате ДТП за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса ПАЗ маршрута № 68, а также две женщины и ребенок, находившиеся во время столкновения в автобусе маршрута № 26А", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, пострадавшие не получили тяжелых травм. По факту происшествия проводится проверка.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель главка, всех пострадавших врачи скорой помощи доставили в больницу на обследование. "В автобусе № 26А у пострадавших врачи диагностировали ушибы и ссадины, переломов нет, в том числе и у трехлетней девочки, в автобусе № 68 также нет тяжелых пострадавших", - добавил собеседник агентства.