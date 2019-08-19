"Победа" опровергла информацию о жесткой посадке самолета в Гюмри

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Информация о жесткой посадке самолета "Победы" в понедельник в аэропорту Гюмри в Армении не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика. В компании подтвердили, что пострадавших нет.

"Победа" опровергает информацию о жесткой посадке в Гюмри. На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности. Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса", - говорится в сообщении.

Ранее Комитет гражданской авиации Армении сообщил, что самолет совершил жесткую посадку, повредив хвостовую часть. Для выяснения причин случившегося будет создана специальная комиссия.