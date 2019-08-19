{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водитель иномарки насмерть сбил девочку на трассе под Петербургом и скрылся

Ведется его розыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки в понедельник вечером насмерть сбил девочку-подростка, ехавшую на велосипеде по краю трассы в Ленинградской области, и скрылся. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на велосипедиста - девочку 2003 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист скончался на месте", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Инцидент произошел около 21:15 мск на 7-м км автодороги Городец - Копорье.

"Ведется розыск виновника ДТП", - добавили в ведомстве. В связи с происшествием проводится проверка.

Теги
РоссияЛенинградская область
"Победа" опровергла информацию о жесткой посадке самолета в Гюмри
В компании отметили, что у лайнера было лишь обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа
Читать полностью