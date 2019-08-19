Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг критической отметки 600 см

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см, считающейся опасной для города. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного гидрометцентра.

Неблагоприятным для города определен уровень 450 см, опасным - 600 см.

"Уровень Амура на 08:00 (01:00 мск) - 600 см", - следует из данных, опубликованных на сайте.

Накануне сообщалось о 1,7 тыс. подтопленных дачах на островах у города. Сильные ливни, вызванные тайфунами "Кроса" и "Лекима", и высокий уровень воды в Амуре привели к подтоплению подвалов 80 многоэтажек, 117 дворовых территорий, 167 приусадебных участков и нескольких участков дорог в городе.

Как сообщается в сводке ГУ МЧС России по Хабаровскому края, где приводятся данные регионального гидрометцентра, 21-22 августа в связи с влиянием циклона с территории Монголии ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются дожди в Хабаровске и Хабаровском районе, а также в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах и на юге Верхнебуреинского района. Ожидается повышение уровня воды в Амуре и других реках региона до отметки 630-680 см.

По данным на прошедшие сутки, помимо Хабаровска подтопления отмечаются в 37 поселках Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов. Всего подтоплено 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков.