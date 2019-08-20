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Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

Еще трое пострадали

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Трое мужчин погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых машин, которое произошло в понедельник поздно вечером в Куйтунском районе Иркутской области, сообщается во вторник на сайте регионального главка МВД.

"На трассе Р-255 "Сибирь" в нескольких километрах от поселка Куйтун произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen Amarok. На момент ДТП в салоне Volkswagen находилось пять человек: 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте, еще двое мужчин госпитализированы. 33-летний водитель Mercedes с тяжелыми травмами был также доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

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РоссияИркутская область
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