Для поиска пропавших альпинистов в Киргизии направлен вертолет из Казахстана

НУР-СУЛТАН, 20 августа. /ТАСС/. Комитет по ЧС МВД Казахстана направил вертолет для поиска трех альпинистов, пропавших при восхождении на пик Победы в Киргизии. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"Сегодня в 08:57 (05:57 мск) борт Ми-171 Казавиаспаса Комитета по ЧС МВД Казахстана вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алма-Атинской области в Киргизскую Республику для проведения поисково-спасательных работ. На борту находятся три военных альпиниста, которых доставят до базы Чаркудук. Дальше они будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам подключится группа киргизских альпинистов", - рассказал Нурахметов.

Трое альпинистов из Казахстана 14 августа взошли на пик Победы в Киргизии. В этот же день началось ухудшение погодных условий. В последний раз альпинисты вышли на связь 15 августа и сообщили о смерти одного из них, по предварительным данным, от отека легких. Палатки и снаряжение унесло ветром. Альпинисты сообщили, что выкопали яму в снегу и укрылись в ней. 18 августа вертолет туристической компании, организовавшей поход, дважды поднимался в воздух для поиска альпинистов, но это не дало результатов. Поиск пропавших альпинистов осложняется плохими погодными условиями.