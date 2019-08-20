СМИ: более 55 человек погибли на севере Индии за двое суток из-за наводнений

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 58 человек погибли за последние два дня в результате наводнений и сильных ливней в северных штатах Индии. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, в штате Уттаракханд погибли 32 человека и восемь пропали без вести, в штате Химачал-Прадеш погибли 26 человек.

Сильные ливни вызвали многочисленные оползни, разливы рек, уровень воды в местных водохранилищах достиг критической отметки. В девяти округах Уттаракханда региональное правительство временно закрыло все учебные заведения.

Высокий уровень воды в реке Ямуна зафиксирован в Нью-Дели. Власти индийской столицы эвакуировали в минувшие сутки более 10 тыс. человек из низинных районов.

С начала августа в результате наводнений в Индии погибли около 300 человек. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ливни могут продолжиться.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Ливни с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах Индии.