В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Женщина с ребенком погибли при опрокидывании автомобиля в кювет в Саратовской области. Еще четыре человека госпитализированы, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Накануне поздно вечером в Новоузенском районе автомобиль Nissan Almera опрокинулся в кювет. В результате ДТП женщина 1987 года рождения и девочка 2004 года рождения от полученных травм скончались, водитель и еще три пассажира - две женщины и несовершеннолетняя 2001 года рождения - с травмами госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Причины инцидента устанавливаются.