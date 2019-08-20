Маршрутка и пять машин столкнулись на востоке Подмосковья

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы при столкновении маршрутного такси Mercedes и еще пяти автомобилей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 08:20 мск на 28-м км Горьковского шоссе по направлению в Москву произошло столкновение грузовика Mitsubishi с маршрутным такси Mercedes, следовавшим в попутном направлении", - сказали в главке. После столкновения маршрутка протаранила еще четыре машины.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Подмосковья, авария произошла в Балашихе на шоссе Энтузиастов. В ДТП попало маршрутное такси № 444, следовавшее из Старой Купавны до метро "Партизанская". В салоне находились 14 человек. В результате происшествия погибших нет, два человека доставлены в ЦРБ Балашихи.

По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции между транспортными средствами.

В новость были внесены изменения (09:23 мск) — добавлена информация по тексту.