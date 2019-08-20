В Индонезии 258 заключенных сбежали из тюрьмы в ходе массовых протестов

ТАСС, 20 августа. Побег из тюрьмы в провинции Западное Папуа на востоке Индонезии совершили 258 заключенных на волне массовых протестов. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь руководителя управления исправительных учреждений страны Аде Кусманто.

"После поджога государственных учреждений [манифестанты] направились к зданию тюрьмы. Они бросали камни, провоцируя заключенных на побег", - цитирует агентство Reuters заявление Кусманто. По его словам, 258 заключенным удалось сбежать, некоторых из них задержали. Кусманто добавил, что в результате нападения протестующих был ранен один из охранников пенитенциарного учреждения.

19 августа в ходе массовых акций протеста демонстранты перегородили основные улицы города Маноквари, заблокировав движение транспорта. По сообщениям индонезийских СМИ, манифестанты подожгли здание местного законодательного совета и несколько машин. Силы правопорядка ведут расследование обстоятельств произошедшего. Данных о подозреваемых или задержанных пока не поступало.

Как сообщает газета The Jakarta Post, массовые беспорядки спровоцировал конфликт между индонезийцами и папуасами, который 18 августа произошел на острове Ява. По данным издания, несколько жителей города Сурабая обвинили приезжих в нежелании отмечать День независимости Индонезии. В ходе последующего столкновения неизвестные стали кидать камни в общежитие, где проживали папуасы. Отмечается, что нападавшие сопровождали свои действия расистскими высказываниями.

В конце ноября 2018 года индонезийская полиция арестовала по всей стране не менее 500 сторонников отделения провинций Папуа и Западное Папуа от юго-восточного государства. Аресты были предприняты с целью не допустить запланированных на 1 декабря демонстраций в поддержку независимости данного региона. В этот день в 1961 году после прекращения голландской колонизации Папуа объявила о своей независимости. Впоследствии власти Индонезии установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получила в 2003 году.