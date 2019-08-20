На Кубани украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, в ночь на вторник отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморечфлота.

"Оба отравились. Один позднее скончался, второй находится в реанимации. Отравление метиловым спиртом", - сказал собеседник агентства.

Отравившиеся - помощник капитана и матрос второго класса, оба граждане Украины. О произошедшем в экстренные службы сообщил капитан. На тот момент один из пострадавших уже был в коме, второй находился в тяжелом состоянии.