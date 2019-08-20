Число погибших в ДТП с автобусом в Лаосе возросло до 13

ТАСС, 20 августа. Число погибших в результате ДТП с туристическим автобусом на севере Лаоса возросло до 13. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на посольство КНР в Вьентьяне.

Ранее агентство сообщало о восьми погибших и 20 пострадавших.

По предварительной информации, вечером в понедельник водитель туристического автобуса не справился с управлением из-за отказа тормозов, из-за чего автомобиль вылетел под откос.

На месте инцидента в провинции Луангпхабанг продолжается поисково-спасательная операция. В автобусе находились 46 пассажиров - граждан Китая, а также двое граждан Лаоса. Власти КНР направили на место аварии вертолет с командой врачей для предоставления скорой медицинской помощи пострадавшим.