На Дальнем Востоке остаются подтопленными более 60 населенных пунктов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Паводок подтопил 61 населенный пункт на территории четырех регионов Дальнего Востока, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской АО остается подтопленным 61 населенный пункт и 576 жилых домов, а также 2844 приусадебных участка и два низководных моста. Отрезанными остаются 10 населенных пунктов в Приморском крае", - сказали в ведомстве.

За сутки вода пришла в девять населенных пунктов, в то же время от паводка освободился один населенный пункт. В настоящее время в двух пунктах временного размещения находятся 17 человек, в том числе пять детей.

К ликвидации последствий паводка привлечено более 2 тыс. человек и почти 600 единиц техники.