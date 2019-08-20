Защита просит суд отпустить экс-замглавы Росгеологии Горринга под залог в 10 млн рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Защита бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в крупном мошенничестве, просит суд отпустить его из-под стражи под залог в 10 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где во вторник рассматривается жалоба на его арест.

"Просьба отменить постановление Бабушкинского суда на продление ареста Горринга, заменив его на домашний арест или залог в 10 млн рублей", - зачитал текст жалобы адвокатов судья. Ранее Бабушкинский суд Москвы продлил Горрингу арест до 31 октября.

По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. Он должен был передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был приговорен к реальному сроку.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта он был задержан в аэропорту Внуково.