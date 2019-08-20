СК возбудил дело против жителя Саранска, пытавшегося выбросить дочь с балкона

ТАСС, 20 августа. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на жизнь своей пятимесячной дочери, пьяный отец хотел сбросить ребенка с балкона, сообщило во вторник региональное управление СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, днем 19 августа нетрезвый мужчина пытался сбросить свою пятимесячную дочь с балкона квартиры на третьем этаже. Сотрудникам полиции удалось забрать у него девочку и передать ее медикам.

Отмечается, что мужчина также ударил полицейского. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.