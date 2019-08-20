СМИ: на севере Индии эвакуировали более 1 тыс. туристов из-за наводнений

ТАСС, 20 августа. /ТАСС/. Власти штата Химачал-Прадеш на севере Индии организовали эвакуацию более тысячи туристов в связи с наводнениями, которые затронули дорожное сообщение данного региона. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times.

"Мы эвакуируем туристов с заблокированных дорог. Если понадобится, задействуем вертолеты", - заявил представитель местных властей. Отмечается, что спасательная операция проходит в округе Лахол и Спити. Местные власти также направили команду из 100 медицинских работников для помощи пострадавшим.

Ранее во вторник сообщалось о гибели 26 человек за последние два дня в результате наводнений и сильных ливней в штате Химачал-Прадеш. Всего с начала августа буйство стихии в Индии унесло жизни около 300 человек.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Ливни с грозами вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах Индии.