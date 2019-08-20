Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы Росгеологии Горринга

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался отпустить из-под стражи бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы Горринга на продление ареста и отклонил ее", - огласил решение судья. Ранее Бабушкинский районный суд продлил ему срок ареста до 31 октября.

В ходе заседания адвокат Николай Казанцев просил закрыть процесс для прессы, мотивируя это наличием в материалах дела информации о детях обвиняемого, но суд отказал в этом ходатайстве. Защита также просила освободить их подзащитного под залог в размере 10 млн рублей или поместить под домашний арест.

По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. Он должен был передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был приговорен к реальному сроку.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта он был задержан в столичном аэропорту Внуково.