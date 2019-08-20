В Ленинградской области задержали водителя иномарки, задавившего насмерть велосипедистку

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя автомобиля, задавившего насмерть велосипедистку в Ленинградской области и скрывшегося с места ДТП. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Накануне вечером на 7 км автодороги Городец - Конезерье водитель иномарки совершил наезд на велосипедистку 2003 года рождения, двигавшуюся по обочине, и скрылся с места ДТП. От полученных травм 16-летняя девушка погибла на месте.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в ДТП со смертельным исходом, произошедшем 19 августа в Лужском районе Ленинградской области", - сказала Волк.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").