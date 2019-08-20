Пропавшую под Нижним Новгородом девочку ищут с помощью тепловизоров, дронов и вертолетов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. До 820 человек увеличили группировку по поиску пятилетней девочки, которая пропала в лесу в Нижегородской области в воскресенье. Ребенка ищут с помощью тепловизоров, вертолетов, в поисках участвуют водолазы. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"На поиски ребенка привлечены все службы экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники, семь собак", - сообщает главк. Ранее в поисках были задействованы около 700 человек - сотрудники правоохранительных органов, МЧС, волонтеры и местные жители.

По данным МЧС, к поискам привлечена водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда, проводится обследование дна близлежащих водоемов. "Применяются два беспилотных летательных аппарата, оборудованных тепловизорами, проводится обследование лесополосы с воздуха. Также в поисках задействованы два вертолета (Robinson и Eurocopter) от вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", - отмечается в сообщении.

Пятилетняя девочка, приехавшая в село Степановка к родственникам, пропала днем 18 августа - предположительно, она ушла в лес и не вернулась. С момента ее исчезновения прошло почти двое суток. На месте поисков создан оперативный штаб, следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).