В Армении восемь человек заболели сибирской язвой

ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Восемь человек госпитализированы после заражения особо опасным инфекционным заболеванием - сибирской язвой - в Гегаркуниксой области Армении. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

"В больницу города Мартуни (область Гегаркуник - прим. ТАСС) доставлены двое мужчин с пораженными язвами руками. Пациенты сообщили, что несколько дней назад имели дело с обработкой коровьего мяса. В результате рейда медицинских работников в село Геговит, выявлены еще шесть случаев кожной формы сибирской язвы. Все они направлены в больницу для обследования и прохождения лечения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Все пациенты находятся под контролем врачей, в селе, где зафиксированы случаи сибирской язвы, работают медики. О случившемся был информирован Инспекционный орган пищевой безопасности.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека.