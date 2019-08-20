СК не нашел подтверждения данных об избиении кандидата в депутаты Петербурга полицейским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Следователи завершили проверку по сообщениям СМИ об избиении кандидата в муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга Елены Кондрашовой сотрудником полиции, информация не соответствует действительности. Как сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК отметили, что в ходе проверки был проведен опрос Кондрашовой, другого кандидата в депутаты, очевидцев инцидента, полицейского, который якобы избил кандидата, экспертиза. "Следствием были изъяты медицинские документы, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой сведения об избиении женщины-кандидата также не подтвердились", - отметили в СК.

Информация об избиении Кондрашовой полицейским появилась в СМИ и социальных сетях в пятницу на прошлой неделе. В сообщениях указывалось, что к волонтеру штаба кандидата, который раздавал на улице агитационные материалы, подошел полицейский и попросил покинуть территорию. Волонтер сообщила об этом Кондрашовой, после чего та приехала на место для разбирательства, в ходе которого сотрудник полиции якобы ударил кандидата. По данным СК, Кондрашова написала заявление о побоях в полицию. Следователи установили, что кандидат, прибыв на место инцидента после звонка волонетра, размахивала мобильным телефоном у лица сотрудника полиции, в связи с чем он пресек ее действия. В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС ранее сообщали, что также провели внутреннюю проверку инцидента. В ходе нее информация об избиении кандидата также не подтвердилась.