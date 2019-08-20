Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, таким образом увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей. Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь - девять. Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в четверг Следственный департамент МВД объявит Магомедовым о завершении следственных действий, затем обвиняемые и их защита приступят к ознакомлению с материалами дела, которых насчитывается более 1000 томов.

Кроме того, по словам другого источника ТАСС, Магомеду Магомедову следствие добавило статью 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Окончательное обвинение предъявлено еще одному фигуранту дела - экс-главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову.

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова. Вину в инкриминируемых преступлениях они отрицают.

В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.