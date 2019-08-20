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Уголовное дело возбудили после обмана почти 300 дольщиков в Подмосковье

По данным СК, сумма ущерба составила более 10 млн рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обмана на 10 млн рублей почти 300 дольщиков в Ступине. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, с 2013 по 2017 годы руководство ООО "АСКО" в ходе ведения строительства ЖК "Банный" получило на расчетные счета компании от 275 дольщиков по договору долевого строительства более 10 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством", - сообщила Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие запросило выписки о движении денег по расчетным счетам организации, ведутся допросы и устанавливаются все причастные к преступлению. Также в рамках расследования будут проверены все контрагенты строительной компаний. "Следствию предстоит установить, в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков", - отметила представитель ГСУ.

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