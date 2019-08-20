Источник: предполагаемый участник беспорядков в Москве Анохин скрылся от следствия

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следствие разыскивает столичного активиста Илью Анохина - еще одного предполагаемого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Следователи разыскивают предполагаемого участника массовых беспорядков в Москве 27 июля активиста Анохина Илью Игоревича, 1994 года рождения, уроженца Москвы, проживающего в Электростали, для проведения с ним следственных действий", - сказал собеседник агентства. Другой источник ТАСС сообщил, что Анохин покинул РФ после составления на него протокола об административном правонарушении на несанкционированном митинге в Москве 3 августа.

Официальными комментариями СК ТАСС пока не располагает.

Ранее ТАСС сообщал, что Анохин был задержан 3 августа и доставлен в ОВД "Богородское", где у него был изъят мобильный телефон. Преображенский суд столицы во вторник назначил активисту административный штраф в размере 10 тыс. рублей, признав его виновным в нарушениях при участии в несанкционированном митинге в Москве 3 августа. Заседание прошло в его отсутствие.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.