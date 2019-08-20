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Неизвестный на машине сбил трех инвалидов в Тульской области

Злоумышленник скрылся с места аварии

ТАСС, 20 августа. Человек на машине в понедельник сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, в понедельник вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трех лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили незначительные травмы.

Полиция устанавливает личность и местонахождение водителя.

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